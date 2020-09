Elisa Isoardi, la frecciatina della Lucarelli a Ballando con le stelle: «Oggi sta male pure Salvini»

«Oggi sta male pure il tuo ex Salvini, non so cosa gli fai agli uomini». Così Selvaggia Lucarelli, dopo l’esibizione di Elisa Isoardi a Ballando con le Stelle, costretta a esibirsi da sola senza Raimondo Todaro, operato. Il siparietto dopo la notizia che il leader della Lega Matteo Salvini, ex compagno della conduttrice, era febbricitante.

Ballando con le Stelle, Elisa Isoardi e la sensuale rumba (senza Todaro)

Ballando con le stelle, Elisa Isoardi si esibisce da sola sotto gli occhi di Todaro collegato dall'ospedale



