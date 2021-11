Ballando con le Stelle, Federico Fashion Style provoca: «Selvaggia Lucarelli vuole venire con me». Ecco la risposta della giurata

Federico Fashion Style è uno dei concorrenti più chiacchierati di questa edizione di Ballando con le Stelle. più che delle esibizioni di ballo tutti si chiedono dell'identità sessuale di federico. Nonostate lui abbia più volte detto di essere etero la domanda ancora aleggia nello studio. I suoi look tutti strass e piume che lo accompagnano da quando è piccolo nello studio di rai 1 confondono e la sua voglia d'apparire come prima donna è secondo alcuni esasperata. Selvaggia Lucarelli è la giudice che più lo ha criticato, ma nella clip di presentazione l'hair stylist ha la sua spiegazione a questo accanimento. «A Selvaggia la eccito. Lei vuole venire a letto con me». Ecco sarebbe questo il motivo reale percui la giornalista lo critica. Quindi quando la volpe non arriva all'uva dice che è acerba. Stasera per la samba Federico lauri si è presentato vestito a festa. Piume, code, addominali di gomma piuma e gioielli ovunque.

Ballando con le Stelle, Federico: «Io gay? Ognuno può fare ciò che vuole». Ma la Lucarelli lo attacca

Ballando con le Stelle, la risposta di Selvaggia

Carolyne Smith non ha dubbi: «Pazzesco»

Fabio Canino ci mette sempre il suo: «Divertente ti ho trovato più sobrio di come ti vesti normalmente».

Selvaggia non può non rispondere: «Oggi siamo arrivati tutti e due con le piume. Il destino ci sta dicendo qualcosa. tu vuoi unirti carnalmente con me? Se sei sicuro a me va bene». Sta al gioco la giurata e Federico comincia a preoccuparsi: «Certo mi devo prendere un po' di rinforzante per venire con te, ma va bene». Lo studio di Rai 1 esplode in una risata