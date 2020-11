Ballando con le stelle, record di numeri sui social in attesa della finale

Sabato prossimo (21 novembre alle 20.35 su Rai1), si gioca l’ultima sfida del dance show che ha letteralmente stregato milioni di telespettatori per oltre due mesi: Ballando con le stelle 2020. Milly Carlucci, insieme al suo gruppo autoriale, in un momento “particolare” come questo è riuscita a portare nelle case degli italiani una ventata di leggerezza, con il suo stile unico e inconfondibile. Per dieci straordinari appuntamenti ha saputo: incuriosire, appassionare, catturare l’attenzione del pubblico e dei milioni di followers che di settimana hanno mantenuto #Ballandoconlestelle in testa alla classifica trending topic dei programmi più seguiti e amati dalla rete, con 1.395.636 interazioni social (Instagram, Facebook e Twitter). Dopo quindici anni dal suo esordio, Ballando con le stelle, si conferma ancora una volta protagonista dal palinsesto televisivo.

A scendere in posta sabato saranno le coppie finaliste composte daTullio Solenghi e Maria Ermachkova; Paolo Conticini e Veera Kinnunen; Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina; Gilles Rocca e Lucrezia Lando; Elisa Isoardi e Raimondo Todaro; Alessandra Mussolini e Maykel Fonts; Costantino della Gherardesca e Sara di Vaira.

