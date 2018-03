Ciacci polemico dopo Ballando: «In Russia hanno tagliato la nostra esibizione»

Domenica 11 Marzo 2018, 16:31 - Ultimo aggiornamento: 11-03-2018 17:37

«In Russia durante la diretta della mia esibizione hanno mandato la pubblicità». Lo denuncia Giovanni Ciacci, concorrente di «Ballando con le stelle» in coppia consu Raiuno e conduttore di «Una Zeta a pois» su Radio Zeta, nel corso del programmasu Rtl 102.5.A suo dire si tratta di un caso dipoiché l'esibizione vedeva due persone dello stesso sesso ballare insieme. Ciacci ha anche svelato che con il giuratoavrebbero avuto un fidanzato in comune: "Abbiamo avuto lo stesso fidanzato per dieci anni -dichiara su Rtl 102.5- Forse anche per questo c'è astio, Mariotto mi odia un po'".