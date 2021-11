Ballando con le Stelle, scuse (con “provocazione”) di Morgan a Selvaggia Lucarelli: le anticipazioni

Li avevamo lasciati in guerra come li troviamo a poche ore dalla diretta? Torna stasera l'appuntamento del dancing show di Rai 1 Ballando con le Stelle. Al centro della puntata dovrebbero esserci le performance dei vip che "rubati" al palcoscenico si cimentano in una gara su una pista da ballo invece stasera l'attenzione sarà tutta rivolta a Morgan e Selvaggia Lucarelli. I due ex fidanzati non ritrovano l'armonia neanche negli studi di Ballando. Morgan nei panni del ballerino sembra non accettare le critiche dei giurati prime tra tutte quella della Lucarelli. Durante l’ultima puntata l'ex dei BluVertigo si è reso protagonista di un attacco dai toni violenti ed eccessivi nei confronti della Lucarelli che aveva bocciato la performance di samba. Nei giorni a seguire la lite si è spostata sui social. prima Morgan ha provato a fare delle "scuse" private alla giornalista, la quale le ha ripostate sui suoi social attaccando l'attengiamento di Marco Castoldi (alias Morgan), il cantante a quel punto ha querelato Selvaggia per violazione della privacy. Tra un botta e riposta, la conduttrice del talent Milly Carlucci, ha promesso di tornare stasera sull’episodio con lo scopo di sotterrare l’ascia di guerra e far tornare la pace in studio.

Morgan-Lucarelli, le scuse con provocazione

Nel frattempo Morgan, mentre si dedica alle prove per le performance che lo vedranno protagonista questa sera, in vista del confronto tra lui e la Lucarelli preannunciato da Milly ha buttato alcol sul fuoco pubblicando sul su Instagram un video al sapore di provocazione. Titolo: «Scusa di Bach in sol minore» e nel post si legge: «Morgan - aggiornamenti sulle pubbliche scuse a Selvaggia Lucarelli. Procedono le “scuse di Bach”, ecco che piega prende questa storia in cui accuse pacchiane diventano scuse bachiane, per chi vuol sapere i dettagli ed entrare in ogni particolare. Scusa di Bach in sol minore..»

Il post Instagram

Mentre il musicista, che al di la dell'essere colorito nei contenuti e dalla discussione facile è un'artista indiscutibile, suona Bach spiega: «Il preludio della suite in sol minore numero 3 è un meraviglioso caleidoscopio di giochi (…). È un brano per clavicembalo» ed ecco la stoccata: «La composizione è fatta di due voci, quella che si suona con la mano sinistra e quella che si suona con la mano destra… le progressioni armoniche sono tecniche molto geometriche, figure che diventano modelli da ripetere spostandoli di tono… si può costruire qualcosa all’infinito, si può anche capovolgere la melodia, cioè ribaltandola... così...». Eccolo il modo di Morgan per chiedere scusa continuando a tenere accesi i riflettori sul suo spettacolo, chissà in che vesti troveremo Selvaggia.

I commenti

E se c'è chi gli chiede: «Che c'entrano le progressioni con le scuse? ci fai capire il ragionamento?», c'è anche chi fa il tifo per il cantante: «Perché scusarsi? Ti ha dato del narcisista, del disonesto e tu ti scusi?» e infine c'è il follower che apprezza l'arte e la evidenza: «Un meraviglioso esempio di come si possa tramutare un evento originariamente poco piacevole in una splendida opera d'arte, tramite l'espressione di una grande intelligenza, un pensiero sagace ed acuto e, ciliegina sulla torta, il possesso di un bagaglio di conoscenze culturali che non cessa mai di sorprendere l'osservatore ! Notevole»

Le anticipazioni della sesta puntata

Nel frattempo Milly Carlucci è pronta a tenere compagnia a milioni di telespettatori anche stasera per la sesta puntata di Ballando con le Stelle. Al fianco della coduttrice come sempre da Paolo Belli e la sua Big Band. Pronti a dire la loro i tre: la criminologa Roberta Bruzzone, Alberto Matano e Alessandra Mussolini. La giuria di esperti formata da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e la presidente Carolyn Smith voterà le performance dei vip. Al loro giudizio farà da ago della bilancia il giudizio dell'ambasciatrice del popolo, Rossella Erra, che potrà premiare qualche coppia sfavorita. L'ultima parola come sempre anche stasera spetterà al pubblico da casa, che potrà partecipare virtualmente votando i "ballerini" sui social.

I ballerini per una notte

Saranno Lillo e Paolo Calabresi i protagonisti dello spazio Ballerino per una notte. I due attori prendono il posto di Ciro Immobile e la moglie Jessica. Il calciatore, infatti, ha dovuto rinunciare alla serata per via di un infortunio. Lillo e Paolo, accompagnati rispettivamente dalle maestre di ballo Ornella Boccafoschi e Sara Di Vaira, scenderanno in pista regalando ai telespettatori grandi emozioni con una coinvolgente coreografia imparata in poche ore. La loro esibizione verrà valutata dalla giuria di esperti in studio e il voto totalizzato diventerà un bonus che verrà assegnato a una delle coppie concorrenti.

Le coppie in gara

Le coppie rimaste che ancora si contendono la vittoria sono: Andrea Iannone e Lucrezia Lando, Arisa e Vito Coppola, Alvise Rigo e Tove Villfor, Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale, Federico Lauri e Anastasia Kuzmina, Memo Remigi e Maria Ermachkova, Morgan e Alessandra Tripoli, Sabrina Salerno e Samuel Peron, Valeria Fabrizi e Giordano Filippo. Nella puntata precedente, la coppia appena rientrata in gara, formata da Mietta e Maykel Fonts, è stata eliminata dalla competizione, ma la sua avventura non è ancora finita.