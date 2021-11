Ballando con le Stelle, Morgan perde le staffe con la Lucarelli: «Non capisci nulla come fai a giudicare?»

Torna il tuno di una delle star di questa edizione di Ballando con le Stelle: Morgan sale sul palco e prima di farlo stasera si racconta: «La prima volta che i miei genitori mi hanno portato a un concerto, io avevo sei anni. E mi ricordo quel momento come bellissimo». Questa sera, lo showman milanese si esibisce assieme alla sua insegnate in una samba tutta tamburi e bacchette. Una prova molto coinvolgente ed avvolgente complice anche l'outfit di Morgan composto da un attillato pantalone nero tutto ponpon e una sgargiante camicia. Una performance da standing ovation. Ma la giudice Carolyn Smith ha qualcosa da dire e lui non si trattiene: «Tu vuoi la perfezione ma io posso andare a ballare con i brasiliani un samba e nessuno direbbe nulla». La giudice puntualizza «Sì ma io sono qui a giudicarti». Morgan non accetta questo ruolo dei giudici e la Lucarelli, che ha sempre ritenuto il cantante un gradissimo esibizionista, ci va giù ancora più pesante: «Mi sembrava una danza di una tribù amazzonica dopo aver leccato un rospo!»

A questo punto tenere Morgan è pressochè impossibile e lo spettacolo diventa un pessimo spettacolo. Selvaggia: «Sei un maleducato e disonesto! Stai al tuo posto». Morgan continua ad azzittire la giornalista che a stento riesce a trattenersi. Le parole della Lucarelli irritano irrimediabilmente Morgan, che risponde a tono. Nasce un botta e risposta velenoso, che supera ogni limite. «Sembri Lady Godiva», «e tu Biancaneve» ribatte Selvaggia. Parole forti sono volate nello studio di Milly Carlucci che guarda in silenzio tutto il teatrino. La Mussolini invade il palco e abbraccia il cantante ringraziandolo: «Sei tutti noi, bravo». A quel punto Morgan ci va giù ancor più pesante: «La Lucarelli è stonata e fuori tempo, come fa a giudicare? Lei vuole le scimmie che si battono il petto». Selvaggia con gli occhi infuocati intima: «Stai esagerando!». I giurati si schierano tutti in difesa della collega e vanno contro Morgan che sbotta «Ma vergognatevi! Giudici di cosa?». La performance del cantante nelle vesti di ballerino ottiene 25 punti, con la Lucarelli e Mariotto che danno zero punti. Rossella a questo punto dalla tribuna del popolo comincia a gridare: «Questi sono voti personali, vergogna!». È caos in studio. Ma la vicenda finisce e si va avanti.

La Lucarelli vuole delle spiegazioni

Al termine di tutte le esibizioni prima di vedere i verdetti finali Fabio Canino torna sulla questione: «Io vorrei che Morgan chiedesse scusa a Selvaggia, è stata una brutta pagina di tv. Si parla tanto di difesa delle donne e poi ci si rivolge con questi termini.», a questo punto la parte lesa interviene di nuovo per chiedere spiegazioni a Milly del perchè non si è fatto nulla: «Questa è stata una scena gratuita di violenza verbale (al di la se verso un uomo o una donna) fatta da una persona non lucida senza l'intervento di nessuno», ma la consuttrice si scusa ma deve chiudere il collegamento.