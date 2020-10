Ballando con le Stelle, anticipazioni: Red Canzian ballerino per una notte. Giallini, Edoardo Leo e Giulia Bevilacqua ospiti

Sabato 24 ottobre alle 20.35 torna Ballando con le stelle, il dance show di Rai1. I Vip in corsa verso la finalissima hanno migliorato il loro stile, ma a volte non basta ad ottenere il consenso della temuta Giuria e del pubblico da casa. Ci vuole personalità, grinta e voglia di mettersi in gioco. Esattamente come farà il “Ballerino per una notte” di questa settimana: cantante, polistrumentista e produttore italiano, Red Canzian, insieme ai Pooh, ha scritto alcuni grandi successi: Stare senza di te, Tu dove sei, Cercando di te, Io ti aspetterò. Oggi si divide tra la carriera da solista e il ruolo di produttore curando il lancio di giovani artisti attraverso la sua Academy.

Red ha accettato una nuova sfida: salire sul palco per ballare una coreografia realizzata ad hoc per lui, che verrà giudicata, con apposita votazione, dalla giuria in studio. Il punteggio così ottenuto costituirà un “bonus” che verrà assegnato a una delle coppie in gara migliorandone la posizione in classifica.

Durante la sesta puntata vedremo esibirsi: Rosalinda Celentano – Tinna Hoffman, Vittoria Schisano - Marco De Angelis, Elisa Isoardi - Raimondo Todaro, Alessandra Mussolini - Maykel Fonts, Tullio Solenghi - Maria Ermachkova, Paolo Conticini - Veera Kinnunen, Daniele Scardina - Anastasia Kuzmina, Gilles Rocca - Lucrezia Lando e la coppia uscita vincitrice dallo spareggio iniziale.

Le coppie formate da: Barbara Bouchet - Stefano Oradei, Ninetto Davoli - Ornella Boccafoschi, Lina Sastri - Simone Di Pasquale, Antonio Catalani – Tove Villfor sono state eliminate nelle puntate precedenti, ma la loro “corsa” non è finita; tra qualche settimana avranno la possibilità di rientrare in gara a condizione, però, di continuare ad allenarsi con impegno e costanza.

E torna in una versione un po' “speciale” l’attesissimo appuntamento con il Torneo Ballando con te, dedicato alla gente comune con la grande passione per la danza. Le unità di ballo selezionate in precedenza si sfideranno come già avvenuto nelle scorse stagioni, ma per osservare il protocollo Covid in vigore le esibizioni saranno registrate in esterna nei loro luoghi di appartenenza e i rappresentanti saranno collegati via Skype. Questa settimana ad aprire la sfida saranno due unità di ballo provenienti dal Lazio: Giovanni Lupi e Livia Nulli vs Starlight Company. Le sfide verranno giudicate dalla giuria e dal pubblico da casa tramite social: Twitter, Facebook, Instagram. I quattro vincitori si giocheranno la vittoria del torneo nella decima puntata di Ballando con le stelle.

Nella quinta puntata di Ballando con le Stelle 2020 sono state eliminate ben due coppie. La prima a lasciare il programma è stata quella formata da Antonio Catalani e Tove Villfor, la seconda quella composta da Lina Sastri e Simone Di Pasquale. Ma nel quinto appuntamento del talent show, condotto da Milly Carlucci, a splendere è stata Alessandra Mussolini in coppia con Maykel Fonts, grazie a un tango ben valutato dalla giuria. Lo hanno notato anche i betting analyst di Stanleybet.it che hanno prontamente aggiornato il tabellone dei favoriti alla vittoria finale dando la Mussolini come seconda favorita a 7,00, insieme a Tullio Solenghi. Torna il testa a testa invece tra le coppie composte da Paolo Conticini-Veera Kinnunen e Raimondo Todaro-Elisa Isoardi, entrambe offerte a 2,75. Sale la quota di Vittoria Schisano che passa da 6,00 a 10,00, mentre restano difficili i successi di Daniele Scardina a 8,00, Gilles Rocca a 10,00, Rosalinda Celentano a 12,00 e Costantino Della Gherardesca a 25,00.

