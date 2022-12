Mario Sconcerti, Zazzaroni si commuove in diretta a Ballando con le Stelle: «Non ho ancora metabolizzato la sua morte»

La morte improvvisa di Mario Sconcerti ha lasciato senza parole chi lo conosceva e chi semplicemente l'aveva apprezzato nel corso della sua lunga carriera. Tra questi anche Ivan Zazzaroni, che oggi ricopre il ruolo di direttore del Corriere dello Sport, ruolo che in passato era stato proprio di Sconcerti.

È morto Mario Sconcerti, addio allo storico giornalista sportivo: aveva 74 anni

Mihajlovic, boom di follower sui social dopo la morte: il profilo aumenta di 20mila in un giorno

Cosa ha detto Zazzaroni

Come sempre al suo posto nella giuria di Ballando con le Stelle e rigorosamente in piedi dietro il tavolo, dopo aver ricordato l'amico Sinisa Mihajlovic («era un esempio per gli altri che lottano con questa malattia», ha detto), "Zazza" ha parlato anche del collega scomparso questo pomeriggio a Roma, trattenendo a fatica le lacrime: «Non ho ancora metabolizzato la sua morte», ha detto con la voce rotta dall'emozione. Il pubblico di Ballando con le Stelle si è lasciato andare a un lungo applauso in onore di entrambi.