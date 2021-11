Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli a Sabrina Salerno: «Finalmente hai finito con le baracconate». La Mussolini non ci sta

Dopo l'esibizione che ha fatto il pieno di like di inizio puntata torna in pista Sabrina Salerno. A Ballando con le Stelle la showgirl genovese spende parole dolcissime per il marito e il figlio in una clip che precede la sua performance. Un'esibizione dedicata ai suoi familiari assieme al suo compagno d'avventura e maestro Samuel Peron. Un'emozionante e passionale freestyle sulle note di "Almeno tu nell'universo" della strepitosa Mia Martini. La giuria rimane senza parole, anzi piena di belle parole. Mariotto parte dicendo: «Quello che ci hai dato oggi è stato davvero bello». E Sabrina interviene: «I vostri giudizi per me sono motivo di sprono, vi ringrazo». Bella ed elegante la 50enne sembra non sbagliarne una. Carolyn Smith alza l’asticella: «Era talmente eccezionale che adesso mi chiedo, come farete dalla volta prossima. Non saprei neanche cosa chiedervi di più». Ma a rovinare un po' il clima ci ha pensato Selvaggia Lucarelli che non perde occasione per punzecchiare: «Quelle baracconate di inizio edizione non le voglio più vedere».

Sabrina Salerno risponde con l'educazione che la contraddistingue: «Quelle che tu chiami baracconate fanno parte di me, fanno parte del mio percorso professionale e io ne vado fiera». Alessandra Mussolini tuona dalla sua poltrona: «Non mi piace proprio il termine utlizzato dalla Lucarelli. Ma poi parla lei con quei capelli. Ammosciati quel ciuffo che è meglio». Nonostante tutto Sabrina vince anche stavolta e i voti sono tutti per lei.