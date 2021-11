Ballando con le Stelle, Federico si esibisce e Selvaggia Lucarelli lo “difende”: «La tua arroganza non mi piace... ma è onesta»

Federico Lauri alias Federico Fashion Style è uno dei protagonisti indiscussi di questa edizione di Ballando con le Stelle. Epiche le sue discussioni con Selvaggia Lucarelli e altri giurati. Stasera la sua esibizione parte con una clip dei genitori e della moglie che difendono il parrucchiere delle star dicendo che secondo loro la giuria si è accanita contro lui senza alcun motivo. «Mi sono stancato io sono qua per essere giudicato per il ballo non si devono impicciare della mia vita privata». Con un codino da samurai entra in studio per esibirsi in un paso doble e la performance finisce di fronte alla sua "nemica" Selvaggia con anto di bacio. E la giuria lo applaude.

Prende la parola la “JLo di Civitavecchia” (cit.) «Non lo riconoscerà mai prchè è troppo pieno di se ma lui sta ascoltando quello che dico stai diventando finalmente cattivo stai diventando strafottete nel ballo. Finalmente ci guardi con sfida ora hai quel ghigno che mi piace che non mi piaccia. La tua arroganza non mi piace ma è onesta. A me sei piaciuto»

La reazione della Mussolini e della Erra

Ma Alessandra Mussolini non ci sta: «Perchè avete questo snobbismo quando si parla di lui. Federico è bravo è verace il ballo è stato eccellente».

Rossellla Erra, la voce del popolo interviene: «Tu sei una provocazione pura e questa cosa mi piace. C'è una domanda che aleggia sempre su di te, ma se avete il coraggio fatela. Selvaggia non ti nascondere».

E Selvaggia scherza: «Di che segno sei»