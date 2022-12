Ballando con le stelle, trionfano Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca. Dal ripescaggio alla vittoria

Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca hanno vinto l'edizione 2022 di Ballando con le stelle. Un trionfo che arriva dopo il ko, questa volta definitivo, dell'arcifavorito Gabriel Garko che ballava in coppia con Giada Lini: aveva recuperato da un infortunio a un braccio ma poi non ha potuto superare quello a un polpaccio. Un successo, quella della giornalista e del coreaografo, decretato dalla giuria e dal pubblico che è andato a una coppia già eliminata per un infortunio della Costamagna, e quindi ripescata.

Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca sono i vincitori di questa edizione di #BallandoConLeStelle🥇🏆 pic.twitter.com/SmxgnGyYQR — BallandoConLeStelle (@Ballando_Rai) December 24, 2022

Nel duello conclusivo della trasmissione di Rai Uno condotta da Milly Carlucci si sono affrontati Costamagna e La Rocca e Alessandro Egger, modello, e la maestra Tove Villfor, ballerina professionista, sempre tecnicamente impeccabili e delusi per la sconfitta dopo esibizioni ad altissimo livello.

Al terzo posto Ema Stokholma, dj e pittrice italo-francese e il ballerino Angelo Madonia, che stanno insieme anche nella vita. Quarti Alex Di Giorgio e Moreno Porcu. Non sono mancate le polemiche fra i componenti della giuria tecnica ovvero Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli, quest'ultima spessa ripresa dal pubblico.