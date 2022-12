Ballando, Gabriel Garko lascia a poche ore dalla finale: l'infortunio decisivo

Addio a Ballando per Gabriel Garko. L'attore ha dovuto lasciare il programma a causa degli infortuni che l'hanno colpito durante le prove. Il tutto ad un passo dalla finalissima di questa sera che, secondo i pronostici, era tra i papabili vincitori. A lanciare lo scoop è DavideMaggio.it, il portale specializzato in retroscena televisivi che ha rivelato: «Canterà e poi lascerà il palcoscenico. Il suo ritiro rimescola gli equilibri della finale» si legge.

Una notizia arrivata come un fulmine a ciel sereno per gli spettatori e i concorrenti che, alla luce del brillante e faticoso percorso fatto fin qui dall’attore, sono stati spiazzati.

Gli infortuni

Dopo l’incidente al braccio, Garko non si è dato per vinto e ha continuato il suo percorso nel programma, riuscendo a sfornare prove da applausi. In seguito, ha dovuto fare i conti col dolore al polpaccio. Milly Carlucci, nei giorni scorsi, ha parlato di un problema grave. D’altra parte, già sabato scorso è stato evidente che le condizioni di Garko fossero precarie, quando durante la diretta è rimasto fermo. Resta comunque il fatto che ha dimostrato dedizione, doti artistiche e dosi di caparbietà non indifferenti.

Tutti concordi nel considerarlo uno dei migliori concorrenti che Ballando con le Stelle abbia mai visto in pista. A contendersi la vittoria finale rimangono Ema Stokholma e Angelo Madonia, Alex Di Giorgio e Moreno Porcu, Rosanna Banfi e Simone Casula, Iva Zanicchi e Samuel Peron, Alessandro Egger e Tove Villfor e i ripescati Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca.