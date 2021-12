Ballando, incidente hot per Sabrina Salerno nella finale. Milly Carlucci salva la situazione

Nella finale di “Ballando con le stelle” un piccolo incidente sexy per Sabrina Salerno. Dopo essersi esibita insieme a Samuel Peron infatti la showgirl è dovuta correre dietro le quinte per via della tenuta del suo corpetto.

Ballando, l'incidente hot nella finale

Sabrina Salerno e Samuel Peron (Foto: da video)

Piccolo incidente sexy nella finale di Ballando con le stelle per Sabrina Salerno. Dopo essersi esibita con Samuel Peron infatti il suo corpetto non ha retto e, dopo un momento di imbarazzo, è dovuto correre dietro le quinte per porre rimedio. Ad accorgersi dell’accaduto la conduttrice, stupita che la coppia fosse rimasta abbracciata al centro del palco nonostante l’esibizione finita: «Ah si è sganciato.. – ha esclamato Milly Carlucci - aspetta si è sganciato il corpetto mi sa… Si è sganciato il corpetto aiuto!.. Piccolo incidente col vestito, sartoria accorrete accorrete!».

L’incidente è stato immediatamente risolta, con Guillermo Mariotto che ha commentato: «Poteva essere un regalo di Natale… invece niente!»