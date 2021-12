Ballando, la finale. Il programma perde pezzi: regista e opinionista in quarantena

La finale di “Ballando con le stelle” con le stelle comincia con qualche difficoltà, con Milly Carlucci costretta a rinunciare, a causa della quarantena da Covid, al regista della trasmissione e a uno degli opinionisti, Alberto Matano.

Alberto Matano e Milly Carlucci (Foto: Da video)

Ballando, la finale: Milly Carlucci perde pezzi

Appena iniziata la finale di “Ballando con le stelle” la conduttrice Milly Carlucci ha annunciato due defezioni per quarantena da Covid. Il talent infatti deve fare a meno del regista, Luca Alcini e dell’opinionista Alberto Matano. Milly Carlucci in apertura di trasmissione si è collegata con Matano, che comunque porta avanti il su compito collegato da casa: «Mi fa molta impressione essere qui a distanza – ha spiegato - ma anche a distanza sono pronto a consegnare il tesoretto. Vorrei rassicurare prima che si scateni il panico, sto benissimo, sono negativissimo ma entrato in contatto in maniera indiretta con una persona positiva al virus e per precauzione ho deciso di rimanere a casa. Ma sto bene e speriamo che continui così».