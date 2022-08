Solo pochi giorni fa avevamo dato la notizia dell'addio di Roberta Bruzzone a Ballando con le stelle. La criminologa, infatti, non farà più parte del cast della prossima edizione in partenza ad ottobre. Dopo l'annuncio tantissime congetture dietro questa scelta a sorpresa, ecco tutta la verità.

Roberta Bruzzone lascia Ballando con le stelle

La giuria di Ballando con le stelle è stata confermata in blocco, ma ci sarà un'assenza di prestigio nella prossima edizione, quella di Roberta Bruzzone. La criminologa televisiva non affiancherà più il giornalista rai Alberto Matano e con un post su Instagram ha spiegato e fatto chiarezza sui motivi di questo addio.

«Cari amici, in considerazione dei molti messaggi ricevuti, vi confermo che ho deciso di porre termine alla mia “avventura” professionale nel programma Ballando con le stelle nonostante la produzione mi abbia chiesto di confermare la mia presenza anche nella edizione che sta per cominciare. Ho preferito fare un passo indietro perché gli innumerevoli impegni di lavoro che mi attendono mi impediscono di garantire la mia presenza il sabato sera su Rai1. Questa temporanea incursione nel mondo delpuro intrattenimento è stata molto interessante sotto il profilo professionale, mi ha arricchito e mi ha permesso di veicolare messaggi importanti. Ma ora quel poco tempo che avevo a disposizione si è ridotto ulteriormente. Da qui la decisione di rifiutare la richiesta di continuare a far parte del cast. Auguro a tutta la family di Ballando di replicare il grande successo delle precedenti edizioni. Ad Maiora semper».

Nessun problema dunque con Milly Carlucci o la produzione, solo troppi impegni di lavoro per la Bruzzone, costretta a fare delle scelte. Tra i primi a commentare il post proprio Alberto Matano che le ha scritto «Mi mancherai, ma noi ci vediamo sempre a La Vita in Diretta». Parole al miele anche da parte dei giudici Fabio Canino «Nooo!!! E io a chi lancerò sguardi che sicuramente venivano compresi?? A presto in altre sedi!!», Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli «Mi mancherai».