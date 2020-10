Ballando con le Stelle, Elisa Isoardi arriva in studio con il piede fasciato: «Sono una che non molla»

Elisa Isoardi arriva nello studio di Ballando con le Stelle con il piede fasciato. La concorrente, in coppia con Raimondo Todaro, ha avuto un infortunio, ma ha fatto di tutto per essere presente ed esibirsi. La conduttrice e il ballerino sono tra i più amati di questa edizione, ma sono stati un po' sfortunati. Prima il lockdown, poi l'appendicite di Todaro. E adesso anche il piede della Isoardi.

«Ve lo avevo detto, io sono una che non molla mai! Intanto sono arrivata in studio, cosa succederà stasera!Lo scoprirete tra poco!». Queste le parole twittate e pubblicate su Instagram a corredo di un video in cui scherza con il Raimondo Todaro. Cosa riuscirà a fare la coppia in gara questa sera non è chiaro, ma qualcosa inventerà. «Votateci a prescindere», dice la Isoardi. «Meglio se ci votate prima di guardarci, che è meglio».

Ve lo avevo detto,io sono una che non molla mai!Intanto sono arrivata in studio,cosa succederà stasera!Lo scoprirete tra poco!Voi sosteneteci su tutti i profili di @Ballando_Rai e CLICCATE♥️ sotto la nostra card perTwitter ed Instagram e 👍🏻Facebook!Grazie #ballandoconlestelle pic.twitter.com/DdHY3fqHrX — Elisa Isoardi (@ElisaIsoardi) October 24, 2020

