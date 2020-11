Ballando, Elisa Isoardi e Raimondo Todaro: «Ecco tutta la verità sul nostro rapporto»

Elisa Isoardi, appena finito “Ballando con le stelle”, in cui si è classificata quarta, parla del suo rapporto con il maestro di danza Raimondo Todaro. Per tutta la durata del talent condotto da Milly Carlucci infatti, il gossip su una loro possibile relazione non è mai mancato.

Tra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro solo una bella amicizia, come ha svelato la conduttrice ospite di “Oggi è un altro giorno” su RaiUno: “Per ora posso dire che, guardando i filmati, eravamo una coppia di cui mi sono innamorata anche io – ha spiegato - Tra noi c’è stato feeling ma molto rispetto. Con tutto quello che è successo si è creata una bellissima amicizia. Sto così bene da sola, non so se ne ho bisogno di un nuovo amore”.

Finito "Ballando con le stelle" era circolata la voce secondo cui Elisa, furente per la quarta posizione in classifica, avrebbe gettato la medaglia: “Al programma devo tanto, mi ha aiutata in un momento di difficoltà. Non mi sono arrabbiata per la classifica, la medaglie è ben costudita a casa e la porterò nel cuore per tutta la vita”.

