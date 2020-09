Ballando con le Stelle, Elisa Isoardi si esibisce da sola senza Raimondo Todaro. Poi la sorpresa. Stasera, la conduttrice piemontese si doveva esibire da sola dal momento che il suo maestro Raimondo Todaro è ricoverato al Gemelli per un'appendicite.

Nel momento, però, in cui è stata chiamata in Sala delle Stelle per esibirsi è accaduto qualcosa di inaspettato. Raimondo Todaro si è collegato in videochiamata per stare vicino alla compagna di avventura nel momento dell'esibizione. Felice per la sorpresa, Elisa Isoardi si è esibita con Raimondo collegato sullo schermo.



«Sei stata uno spettacolo - ha detto Raimondo alla fine dell'esibizione - mi sono commosso». Carolyn Smith, però solleva un problema: «Se un partner della coppia non si presenta alla gara, in teoria non si vota. Ma tu sei stata bravissima». Alla fine, da regolamento, si vota. Elisa Isordi conquista 42 punti.

