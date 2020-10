Ballando con le Stelle, Gilles Rocca si avvicina troppo a Guillermo Mariotto: «Guarda me, non il telefono». Milly Carlucci costretta a intervenire. Scintille a Ballando con le Stelle tra Gilles Rocca e Guillermo Mariotto. L'attore si era appena esibito in un tango con l'insegnante Lucrezia Lando e stava ascoltando il parere dei giurati. Ivan Zazzaroni ha mostrato entusiasmo per la performance, mentre lo stilista ha dichiarato di non averla gradita e ha attribuito un punteggio molto basso. Gilles non ha resistito e ha risposto alla provocazione invitandolo a stare più attento: «Guardami. non guardare il telefono, non stai dedicando il tempo che dovresti perché ti distrai».

L'INTERVENTO DI MILLY CARLUCCI A queste parole è seguito un gesto che ha costretto Milly Carlucci a intervenire. Rocca si è avvicinato un po' troppo rischiando di violare la regola del distanziamento sociale imposta dal coronavirus. «Non ti posso toccare, ma senti qui», ha detto il concorrente indicando il petto. «Non puoi farlo», ha risposto Mariotto. La conduttrice lo ha richiamato all'ordine e ha chiesto agli altri giudici di esprimere un giudizio.

IL GIUDIZIO DI SELVAGGIA LUCARELLI Selvaggia Lucarelli ha avuto da ridire sulla sua personalità, sebbene la replica a Mariotto l'abbia fatta un po' emergere. Gilles Rocca si è difeso parlando della pandemia del Covid-19 e costringendo Milly a intervenire ancora una volta. «Sono molto fumantino e guerrafondaio, ma in questo periodo non posso arrabbiarmi per niente», ha detto il concorrente scatenando la rabbia della Lucarelli: «Non fare della retorica, non c'entra niente».

LA DIFESA DEL PROGRAMMA «Il patto che noi facciamo con gli italiani è di essere leggeri. Non ci dobbiamo vergognare, per fortuna ci pensano i tg a dare il senso di quello che stiamo vivendo realmente. Noi giochiamo per fortuna», ha sottolineato Milly Carlucci difendendo il programma.

Ultimo aggiornamento: 22:55

