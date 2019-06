Ballando con le Stelle, la giuria contro Nunzia De Girolamo: «Vergogna, hai messo like a chi ci augurava la morte»

Venerdì 31 Maggio 2019, 23:03 - Ultimo aggiornamento: 1 Giugno, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le polemiche non si spengono neanche il giorno della finalissima di Ballando con le Stelle . La coppia formata da Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro è arrivata all'ultimo atto, ma è stata particolarmente osteggiata dalla giuria. I giudici non hanno gradito, non solo il ballo dell'ex parlamentare ed ex ministro, ma anche alcuni atteggiamenti suoi e del suo insegnante di ballo. E questa sera Fabio Canino ha rinfacciato alla concorrente di aver messo un like di troppo.«Ho visto che ti sei divertita. L'ho visto dai tuoi like alle persone che ci auguravano la morte», è la dichiarazione bomba di Canino dopo che la De Girolamo aveva raccontato della bella esperienza, nonostante le polemiche. «Noi ci siamo divertiti da morire. Comunque vada, per me è stato un grande successo. Grazie a Milly Carlucci per aver insistito e soprattutto grazie a Raimondo Todaro per essere un grande professionista, un grande amico e una persona simpatica», aveva detto la concorrente in gara.Dopo le parole di Canino l'atmosfera è diventata ancora più tesa. «Vergogna, ti querelo», ha concluso il giurato dopo aver alzato la paletta. Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro hanno totalizzato 37 punti. Selvaggia Lucarelli ha dato alla coppia un 5 e ha rimproverato il ballerino per il comportamento di quest'anno. «Se mi avete visto con il muso è perché volevo difendere Nunzia», le parole del siciliano.