Ballando con le stelle, la finale: concorrenti, giuria, ospiti e il favorito per la vittoria

Ballando con le stelle 2021 arriva alla finale. Stasera alle 20,35, su Raiuno il vincitore della sedicesima edizione del talent “Ballando con le stelle” sarà incoronato dalla conduttrice Milly Carlucci assieme a Paolo Belli, che sarà ballerino per una notte.

Milly Carlucci conduce "Ballando con le stelle" (Foto: Ansa)

Ballando con le stelle, la finale

E’ tutto pronto per la finale del programma di RaiUno “Ballando con le stelle”. Delle tredici coppie che componevano la rosa inziale ne sono rimaneste in gara soltanto sei a combattere per il titolo: Arisa e Vito Coppola, Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale, Morgan e Alessandra Tripoli, Federico Lauri e Anastasia Kuzmina, Sabrina Salerno e Samuel Peron e Valeria Fabrizi con Giordano Filippo. Ad aggiudicarsi la prima posizione secondo gli scommettitori è la favoritissima Arisa.

I concorrenti in gara nella finale di "Ballando con le stelle" (Foto: Instagram)

Giuria, opinionisti e ospiti

A giudicare le prestazioni dei ballerini, televoto a parte, sarà la giuria tecnica composta da Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith. Rosella Erra, giurata del popolo, potrà premiare le coppie ritenute in posizione di svantaggio. Nel ruolo di opinionisti il trio formato dalla nota criminologa Roberta Bruzzone, il conduttore Alberto Matano e Alessandra Mussolini.

Per la puntata finale attesi in pista nelle veste di ospiti speciali Alberto Angela e Red Canzian.