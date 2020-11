Ballando con le Stelle, Massimo Boldi fa una battuta giudicata volgare su Paolo Conticini e Vera Kinnunen. Poi le scuse

Ballando con le Stelle, Massimo Boldi fa una battuta volgare su Paolo Conticini e Vera Kinnunen. Poi le scuse. Paolo Conticini è uno dei protagonisti indiscussi del dance-show condotto da Milly Carlucci e si è guadagnato la finale. Dopo la puntata di sabato sera ha pubblicato una foto con la sua partner e insegnante Vera Kinnunen che ha scatenato molti commenti. Uno in particolare non è passato inosservato: quello dell'amico Massimo Boldi. "Cipollino" ha scritto una battuta giudicata volgare e sessista che è stata cancellata poco dopo. Il commento è stato rimosso quando ormai era troppo tardi.

Paolo Conticini aveva voluto condividere la gioia di essere in finale: «Grazie del vostro aiuto vi voglio bene mi avete fatto felice». «Tro****a, se lo merita», è il commento sul sesso che ha suscitato indignazione e polemiche per il contenuto e per la popolarità dell'autore. Poche ore dopo sono arrivate anche le scuse del comico, con un post sul suo profilo Facebook: «Voleva essere un commento goliardico tra amici ne è uscita una "presunta" offesa. Chiedo scusa al genere femminile verso cui nutrito rispetto e affetto».

Paolo Conticini è sposato da vent'anni. La moglie Giada gli ha fatto una sorpresa durante la semifinale ballando con lui. La coppia si è mostrata molto affiatata e innamorata e non sono mancati siparietti divertenti con Selvaggia Lucarelli, dichiarata fan dell'attore toscano. Vera, invece, è stata travolta da uno scandalo l'anno scorso perché ha instaurato una relazione, poi terminata, con l'allievo Dani Osvaldo. Il flirt ha messo fine al lungo fidanzamento con il collega Stefano Oradei.







