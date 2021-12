Ballando con le Stelle, Monica Bellucci ballerina per una notte

Colpo grosso di «Ballando con le Stelle»: Monica Bellucci sarà la ballerina per una notte nella seconda semifinale dello show in programma sabato 11 dicembre, su Rai1. Ad annunciarlo è la stessa Milly Carlucci. La conduttrice sui suoi canali social ha dichiarato: «Ho una notizia che mi riempie di emozione»

Felice di darvi una notizia che mi emoziona molto❣️.

La nostra ballerina per una notte della seconda semifinale di #ballandoconlestelle sarà #MonicaBellucci 😍❤️. Un’icona internazionale di bellezza, bravura e di stile per noi e per voi sulla pista di @Ballando_Rai ⭐️💃🕺⭐️. pic.twitter.com/9xNJGLngBe — Milly Carlucci (@milly_carlucci) December 8, 2021

«Ed è l’annuncio della prossima ballerina per una notte, di questo sabato, seconda semifinale di Ballando con le Stelle - continua Milly Carlucci -. Ed è Monica Bellucci, è un nome che mi fa sognare perché è una delle donne più carismatiche, più belle, più intense che lo spettacolo italiano abbia regalato al mondo in questi anni. Ed ho l’orgoglio di vedere un’attrice italiana che, veramente, è riuscita a fare successo in tutto il mondo… e vederla sul nostro palco. Quindi un’icona internazionale di bellezza, di bravura e di stile. Per noi e per voi».

Un'emozionata Milly Carlucci annuncia la notizia che molto probabilmente garantirà al suo programma uno share stellare. Monica Bellucci, infatti, oltre ad essere un'attrice molto amata, non si concede di frequente alla Tv italiana e questo aumenterà il prestigio di una puntata che decreterà, oltre al ripescaggio, anche i finalisti della sedicesima edizione di «Ballando con le Stelle».

Un tesoretto, quello della Bellucci, ancora più importante, in vista della tappa finale del talent show di Rai1. La Bellucci è impegnata a teatro con lo spettacolo Maria Callas - Lettere e memorie diretto da Tom Wolf. Uno spettacolo che la vede da sola in scena già andato in scena a Parigi, Atene e Lisbona, oltre che a Milano, Roma e Venezia.