Ballando con le stelle parte il 19 settembre: ora è ufficiale, confermato il cast

Ballando con le stelle: ora è ufficiale si parte il 19 settembre. Cast confermato. Dopo settimane di tribolazione, a causa di alcuni elementi del cast positivi al Covid, Milly Carlucci e Paolo Belli tornano la prossima settimana su Rai 1 con il talent show dedicato al ballo.

Tamponi negativi per tutto il cast di Ballando con le Stelle e ottime notizie per la trasmissione di Milly Carlucci. Sabato 19 settembre su Rai 1 parte la nuova edizione con tutto il cast confermato. Nelle scorse settimane le prove erano state interrotte e la messa in onda era slittata perchè Samuel Peron e Daniele Scardina erano risultati positivi al Covid.

Il timore era quello che non si potesse più partire: «Mai un programma nella storia della televisione è stato così travagliato» aveva confessato la Carlucci in una recente intervista. Ora sul suo account social, e su quello di Ballando con le stelle è stato confermato l'intero cast e la data di partenza per il prossimo sabato

LE COPPIE DELLA NUOVA EDIZIONE DI BALLANDO CON LE STELLE

- Barbara Bouchet con Stefano Oradei;

- Ninetto Davoli con Ornella Boccafoschi;

- Lina Sastri con Simone Di Pasquale;

- Paolo Conticini con Veera Kinnunen.

- Daniele «King Toretto» Scardina con Anastasia Kuzmina;

- Antonio Catalani con Tove Villfor;

- Vittoria Schisano insieme a Marco De Angelis;

- Elisa Isoardi con Raimondo Todaro;

- Costantino della Gherardesca con Sara Di Vaira;

- Gilles Rocca balla con Lucrezia Lando;

- Tullio Solenghi con Maria Ermachkova;

- Alessandra Mussolini con Mykael Fonts

- Samuel Peron con Rosalinda Celentano.

Ultimo aggiornamento: 12:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA