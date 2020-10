Ballando, lite furiosa in diretta. Guillermo Mariotto chiama «Cicciona» una componente del cast. Selvaggia Lucarelli reagisce così

Ballando, lite in diretta. Guillermo Mariotto chiama «Cicciona» una componente del cast. Selvaggia Lucarelli reagisce così. Momento di forte imbarazzo, stasera, durante la puntata del talent di Rai1. Pochi minuti fa, infatti, è scoppiata un'accesa discussione tra i giurati Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli e la rappresentate del pubblico Rossella Erra. Ma andiamo con ordine.

Qualche giornoi fa, Mariotto, ospite a Storie Italiane, avrebbe detto: «Avevo promesso alla ciccion… avevo promesso a… come si chiama quella vestita tutta di strass, che sta di fronte a me, alla signora Rossella che non davo 0». La gaffe non sarebbe passata insosservata e stasera la Erra ha replicato. «Volevo dire a Mariotto - ha detto - che la sua cicciona preferita è seduta davanti a lui. Ma dovrebbe comprarsi uno specchio, dal momento che lui è curvy come me».

A quel punto, interviene Selvaggia Lucarelli: «Lui ha sbagliato, ma non si replica al body shaming con altro body shaming, stai sbagliando». Ma Rossella Erra è furiosa: «Se parli così Selvaggia, non fai un favore alle donne. Non tutte la prendono come me». Ci pensa la padrona di casa, Milly Carlucci a riportare la pace: «Signori è Halloween, facciamo un sorriso».

