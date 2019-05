Ballando, Marco Leonardi si dichiara a Mia Gabusi e tenta di baciarla: lei reagisce così

Domenica 12 Maggio 2019, 10:22 - Ultimo aggiornamento: 12-05-2019 10:24

A Ballando con le stelle, l'eliminazione della coppia formata daè stata confermata. I due, infatti, non sono riusciti ad imporsi nei ripescaggi e ieri sera hanno dovuto lasciare il programma. Ora che l'esperienza si è conclusa, per i due potrebbe iniziare una nuova vita insieme, lontano dallo show diÈ quello che si chiedono in tanti. Trapotrebbe esserci del feeling che va oltre l'intesa tra maestra di ballo ed allievo. Una questione che aveva incuriosito anche la giuria e i due conduttori, Milly Carlucci e Paolo Belli, e su cui il diretto interessato aveva risposto così: «C'è una grande intesa tra noi due»., giovanissimo youtuber molto noto ai ragazzi della sua età, ieri ha stupito tutti,compresa. Dopo aver dichiarato di volerla frequentare anche ora che il programma per loro è finito,ha spiegato: «Voglio molto bene a Mia. È nata un’intesa. Mi dispiacerebbe non vederla più». Al termine dell'ultima esibizione, poi, il colpo di scena: davanti alle telecamere,ha tentato di baciare, sorprendendo tutti, in primis la ballerina, che si è tirata indietro, evidentemente imbarazzata, e poi ha negato che tra di loro ci sia una relazione. Lo riporta anche Gossipetv . Come andrà a finire, lontano dalle telecamere di Ballando?