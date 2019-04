Sabato 27 Aprile 2019, 16:55

META - Nel 2004 la loro nascita fece scalpore: non capita spesso che una ragazza metta al mondo quattro gemelli. Ora, a distanza di 15 anni, Antonio, Antonino, Rosario e Raffaele Milano balzano nuovamente agli onori delle cronache per la loro performance a «Ballando on the road», il talent show condotto da Milly Carlucci e aperto agli amanti di qualsiasi stile di danza. Gli StarGem Quattro - come i gemelli Milano si fanno chiamare - hanno raggiunto le semifinali e adesso puntano con decisione alla finale che incoronerà il vincitore. Per loro si è mobilitata l'intera penisola sorrentina a cominciare da Meta, località dove i gemelli Milano risiedono: incessante il tam tam sui social network per far sì che l'esibizione degli StarGem Quattro facesse incetta di "like" sulla pagina Facebook del talent-show e della trasmissione televisiva collegata «Ballando con le stelle».Selezionati il 28 novembre scorso nel centro commerciale Campania di Marcianese tra mille e 400 partecipanti campani e oltre 20mila in tutta Italia, gli StarGem Quattro hanno cominciato il loro percorso all’età di cinque anni e da allora continuano ad allenarsi quotidianamente per circa 10-12 ore a settimana. Amanti di danza classica, moderna e hip-hop, i gemelli Milano frequetano il primo anno di liceo scientifico e sono cresciuti artisticamente in una nota scuola di ballo di Piano di Sorrento prima di tentare la scalata verso il successo a «Ballando on the road».Nel 2004 la nascita di Antonio, Antonino, Rosario e Raffaele Milano destò particolare clamore. Innanzitutto per la rarità di un parto quadrigemellare avvenuto con l’assistenza di quattro pediatri, quattro puericultrici, due ginecologi, due anestesisti e diversi infermieri nella sala parto di una nota clinica di Castellammare di Stabia. In secondo luogo, la nascita dei gemelli fece scattare una gara di solidarietà con lo scopo di contribuire alle spese che la famiglia Milano fu chiamata ad affrontare per l'acquisto di una enorme quantità di latte e pannolini: in prima linea l'allora sindaco metese Bruno Antonelli e, soprattutto, l'associazione degli albergatori sorrentini che col proprio contributo volle sostenere i primi passi di quei bambini diventati poi stelle della danza e della televisione.