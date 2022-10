Ballando con le Stelle, Milly e una notte: tutti in pista da Iva Zanicchi a Mughini e Garko

È l’edizione numero 17, tuttavia guai a essere scaramantici. «È un numero magico», ripete convinta la padrona di casa Milly Carlucci. «Tutto cominciò quell’8 gennaio del 2005. E anche quest’anno salpiamo il giorno 8». Da sabato sera torna su Rai1 Ballando con le stelle che andrà avanti per 11 puntate, fino a venerdì 23 dicembre. Per un paio di volte comincerà più tardi per via delle partite dei Mondiali. All’Auditorium del Foro tornerà il pubblico dopo l’agghiacciante edizione del 2020. «Ballando è un fenomeno di cultura contemporanea, un rito» dicono con fierezza i vertici dell’intrattenimento prime time della Rai, Coletta e Fasulo.





Il cast è pieno di big. Anche se a prima vista sembra più The Voice Senior che Ballando. In pista Zanicchi, Montesano, Mughini, Flavi che non sono certo cuccioli. Garko (il più corteggiato da Milly negli anni), Barale, Stokholma, Costamagna sono volti che il pubblico tv conosce bene. Tra i concorrenti c’è pure il fidanzato della giurata Selvaggia Lucarelli (lo chef danzatore Lorenzo Biagiarelli). Nessun conflitto di interesse, garantisce Milly: «Tutto quello che facciamo qui riguarda solo il ballo». La prima ballerina per una notte sarà Carlotta Mantovan, in ricordo di Fabrizio Frizzi. Su RaiPlay ci sarà il Ballando segreto dietro le quinte. Che si aprano le danze, dunque. E come ha sottolineato il direttore Coletta: diffidiamo di chi non balla alle feste.



LE COPPIE - Iva Zanicchi-Samuel Peron; Paola Barale-Roly Maden; Marta Flavi-Simone Arena; Luisella Costamagna-Pasquale La Rocca; Rosanna Banfi-Simone Casula; Ema Stokholma-Angelo Madonia; Gabriel Garko-Giada Lini; Enrico Montesano-Alessandra Tripoli; Giampiero Mughini-Veera Kinnunen; Dario Cassini-Lucrezia Lando; Alex Di Giorgio-Moreno Porcu; Lorenzo Biagiarelli-Anastasia Kuzmina; Alessandro Egger-Tove Villfor.



LA GIURIA - Capitanata da Carolyn Smith con Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli. Presenza fissa Alberto Matano. Ci sarà anche la “giuria popolare” formata da Rossella Erra, Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira.