Ballando, Selvaggia Lucarelli e le dimensioni di Lasse Matberg: «Gli serve un anello di Saturno»

Pamela Prati non si sposa più? Lei su Instagram scrive: «Non date retta a tutto quello che scrivono»​

Sabato 4 Maggio 2019, 21:44 - Ultimo aggiornamento: 04-05-2019 21:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La prima prova di Ballando con le stelle è quella dell'e i concorrenti in gara, col solo aiuto delle indicazioni dei loro maestri, si sono sfidati dopo l'esibizione della ballerina Rossella Gencarelli. Alla fine, il migliore della prova, secondo la giudice Carolyn Smith, è stato Angelo Russo, in un podio tutto al maschile: l'attore de Il commissario Montalbano ha preceduto Enrico Lo Verso e Ettore Bassi., commentando la performance dei concorrenti, ha voluto dire la sua. In particolare, secondo la blogger, sono state molto interessanti quelle die di. Del modello e marinaio norvegese,ha elogiato la buona volontà nonostante le dimensioni fisiche da gigante: «Ha fatto quel che poteva, ma non riusciva neanche a metterselo intorno, a lui non servirebbe un hula-hoop, ma un». Di, invece, ha detto: «Si vede che non sa usare l'hula-hoop, ma ha fatto il suo, senza inventare nulla e senza tentare di barare».La giudice che ha assegnato i punteggi (20 punti a Angelo Russo, 15 a Enrico Lo Verso e 10 a Ettore Bassi) è comunque stata una inflessibile. La ballerina di origini scozzesi, infatti, ha voluto premiare gli uomini: «L'hula-hoop è una specialità soprattutto femminile, ma le donne sono andate male. Mi aspettavo molto di più, per quanto visto gli uomini in gara sono stati molto più bravi».