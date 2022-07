Ballando, Vito Coppola lascia il programma di Milly Carlucci per una nuova avventura: ecco quale

Assenza importante per Ballando con le Stelle. Vito Coppola, che ha trionfato assieme ad Arisa nell’ultima edizione non sarà protagonista della prossima stagione del programma. Dai rumors riportati da Bubinoblog, infatti, sembra che il danzatore abbia deciso di lasciare il team di professionisti di Milly Carlucci. Ma tra i motivi non sembra esserci nessun attrito con la padrona di casa. A Vito sarebbe stata proposta la versione inglese di Ballando con le Stelle, Strictly Come Dancing. Dunque, volerà in Inghilterra per una nuova avventura.

Coppola non avrebbe potuto dire di no a questa grande opportunità. Fortunatamente, sembra che la Rai, con cui è in buoni rapporti, gli abbia dato il via libera senza rancore.

Dunque, Ballando con le Stelle 2022, che partirà sabato 8 ottobre per 11 puntate, dovrà fare a meno del danzatore di Eboli.

A Ballando 2021 il ballerino è arrivato al primo posto insieme alla cantante Arisa, con la quale è anche nato un legame sentimentale. I due, infatti, a programma concluso, hanno continuato a frequentarsi scatenando il gossip.