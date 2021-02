Barack Obama a "Che tempo che fa", anticipazioni: intervista esclusiva sulla sua autobiografia besteller

Barack Obama sarà il prossimo ospite eccellente di Che tempo che fa. L'ex capo della Casa Bianca ha concesso alla trasmissione di Fabio Fazio un'intervista esclusiva, che sarà trasmessa domenica 7 febbraio su Rai3. Tra i temi che saranno toccati, la sua autobiografia “Una terra promessa”, edita in Italia da Garzanti, e al top delle classifiche di vendita.



È la prima volta che il 44° Presidente degli Stati Uniti, già Premio Nobel per la Pace nel 2009 “per i suoi sforzi straordinari volti a rafforzare la diplomazia internazionale e la cooperazione tra i popoli”, rilascia un’intervista in tv in Italia. Non si esclude, anche se la Rai è avara di dettagli, che Obama tocchi anche temi di stretta attualità, come l'elezione di Joe Biden, l'impeachment di Trump, l'emergenza coronavirus.

APPROFONDIMENTI WASHINGTON Biden-Harris, il giuramento a Capitol Hill - Foto-racconto

Amanda Gorman, la poetessa in giallo: dai disturbi del linguaggio ai 2 milioni di fan su Instagram



“Una terra promessa”, pubblicata lo scorso novembre in contemporanea mondiale e tradotta in 26 lingue, in Italia ha già venduto oltre 120.000 copie ed è arrivata a 4 edizioni. Nel libro, Barack Obama ripercorre la sua straordinaria vita, da giovane in cerca di un'identità a leader del mondo libero, descrivendo la propria educazione politica e i momenti più significativi del primo mandato della sua storica Presidenza, un periodo di profonde trasformazioni e sconvolgimenti, fino al maggio 2011. “Una terra promessa” ha vinto il 2020 Goodreads Choice Awards come “Best Memoir and Autobiography” ed è stato inserito tra i migliori libri dell’anno da testate come The New York Times, The Washington Post e The Guardian.





Barack Obama, che ha ottenuto un grande successo anche con i suoi due libri precedenti, “I sogni di mio padre” e “L’audacia della speranza”, conta inoltre su una presenza social tale da renderlo una delle personalità più popolari anche online grazie a oltre 128 milioni di follower su Twitter e 34 milioni su Instagram.



Ultimo aggiornamento: 17:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA