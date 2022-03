Barbara D'Urso, lo spoiler de La Pupa e il Secchione: «Ci sarà il figlio segreto di un vip»

Barbara D’Urso lancia la bomba a Verissimo: a La Pupa e il Secchione «ci sarà il figlio di un personaggio famosissimo, che non l’ha riconosciuto ma che sa di avere questo figlio. Non ne ha mai parlato, nessuno lo sa». E i rumor vorrebbero che il concorrente della trasmissione, che da quest'an, avrà la veste di un reality, sia il figlio segreto di Vittorio Emanuele di Savoia.

APPROFONDIMENTI LA CHIACCHIERATA Barbara D'Urso, la confessione a Verissimo: «Televisione... LUTTO IN TV Barbara D'Urso, il dolore per il grave lutto: «Sarai sempre...

Gf Vip, Paolo Bonolis ospite (con "ricatto") della finalissima: il "contratto" con Alfonso Signorini su Sonia Bruganelli

Chi è il concorrente misterioso

Il ragazzo, come riportato dal Giornale, si chiama Lorenzo Orsini, in arte @iamLolloG, ha 22 anni e studia legge ma fa anche il rapper e su Instagram ha 137mila follower. Lorenzo sarebbe nato dalla relazione di Vittorio Emanuele con un'avvocatessa: il padre non lo avrebbe mai riconosciuto e lo avrebbe incontrato solo qualche volta. Attento alla cause sociali, ha devoluto i proventi del suo singolo Primavera alla lotta al Covid. Sarà lui il concorrente misterioso? E se lo sarà, racconterà la sua vera storia?