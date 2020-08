Barbara Alberti, sconvolta in diretta a Io e Te: «Come ho potuto dimenticalo». Diaco incredulo. La scrittrice è stata ospite del salotto pomeridiano di Rai uno, parlando del suo rapporto con la morte, con Dio e del suo arrivo a Roma in gioventù. Un viaggio nella carriera di Barbara Alberti.

Barbara Alberti vedendo un servizio mandato in onda dal conduttore, uno spezzone di televisione di tanti anni fa, in cui la scrittrice appare giovanissima, si nota la Alberti che, a casa sua, riceveva la grandissima Franca Valeri, con cui discute per alcuni minuti. Tornati in studio il viso di Barbara è incredulo: sguardo un po' perso. A Diaco che le chiede cosa accade risponde: «Ma come ho fatto a dimenticare, a cancellare dalla mia mente, il fatto che una grandissima come Franca Valeri è venuta a casa mia?

Barbara Alberti racconta la sua storia d'amore con Amedeo Pagani, con cui si è sposata, e da cui ha avuto due figli. «Lui sapeva tutto, e sotto questo punto di vista era vecchio. Quando mi ha incontrato mi ha cambiato la vita. Ha creato la mia scrittura, un editor in senso alto, un uomo che sapeva ridere e amare. Aveva tutte le donne di Roma che gli andavano dietro»

