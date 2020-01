Barbara Alberti a rischio squalifica? La frase choc su Pasquale Laricchia al Gf Vip 4: «Prendete provvedimenti»

Barbara Alberti a rischio squalifica? La frase choc su Pasquale Laricchia al Gf Vip 4. Fan furiosi: «Prendete provvedimenti». Pochi minuti fa, la scrittrice si sarebbe lasciata andare a delle frasi piuttosto pesanti nei confronti dell'ex gieffino. Frasi che avrebbero fatto infuriare i follower.

LEGGI ANCHE Wanda Nara, grave gaffe al Grande Fratello Vip

Ecco cosa riferiscono i fan su Twitter: «Barbara Alberti dice che Pasquale ha la faccia da assassino e non lo vuole in casa perché potrebbe far male alle donne. Anche meno». E ancora: «La cultura non la autorizza a dire qualsiasi cosa. Si sta degenerando. Ma chi si crede di essere. Bruttissimi modi scurrili».

Non è tutto. I fan segnalano altre presunte esternazioni poco felici di Barbara Alberti. «Ha anche detto riferendosi a Valeria Marini: Tu hai rapporti con la grassona, come si chiama Valeria Marini?». E ieri sera, dopo l'ingresso di Paola Caruso, avrebbe commentato: «Questa signorina non la toccherei neanche con la forchetta...». Provvedimenti in arrivo per Barbara Alberti? Staremo a vedere.

Ultimo aggiornamento: 20:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA