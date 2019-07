Barbara D'Urso accetta la sfida di Pier Silvio Berlusconi: guiderà ancora Domenica Live

Lunedì 29 Luglio 2019, 10:47 - Ultimo aggiornamento: 29-07-2019 13:17

Barbara D'Urso accetta la sfida di Pier Silvio Berlusconi: guiderà ancora lei Domenica Live. Durante la presentazione dei palinsesti l'ad di mediaset aveva detto che spettava alla D'urso scegliere se aggiungere a tutti i programmi della prossima stagione anche domenica live, e ora la conferma è arrivata. Sul proprio account Instagram Barbara D'Urso ha pubblicato lo spot in cui annuncia la partenza di Domenica Live.Barbara D'Urso sarà quindi ancora al timone di Domenica Live il contenitore domenicale di canale 5 che partirà il 16 settembre in uno studio completamente rinnovato. Il programma si scontrerà con la nuova trasmissione di Francesca Fialdini. Ma la domenica per la D'Urso sarà molto impegnativa, perchè molto probabilmente, si aspetta solo la conferma ufficiale, in prima serata potrebbe arrivare Live - Non è la D'Urso, il talk campione di ascolti della scorsa stagione che andava in onda di mercoledì.Quindi ricapitolando, la conduttrice più amata di Mediaset avrà all'attivo tutti i giorni Pomeriggio 5, la domenica Domenica Live e Live - Non è la D'Urso e una prima serata quando ricomincerà il Grande Fratello.