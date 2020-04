Barbara D'Urso annuncia in diretta a Pomeriggio 5: «Lascio il mio fidanzato, è troppo giovane»

Barbara D'Urso, "l'annuncio" in diretta a Pomeriggio 5: «Lascio il mio fidanzato, ecco perché...». Oggi, nella parte del programma dedicata al gossip, la conduttrice ha ospitato in collegamento diversi personaggi del mondo dello spettacolo, tra cui Maria Teresa Ruta e Cristiano Malgioglio che oggi festeggiano il compleanno.

Al momento, del collegamento telefonico con Malgioglio, Barbara D'Urso annuncia ironica: «Lui è il mio unico fidanzato, pensate come sto messa... Però oggi lo devo lasciare in diretta, è troppo giovane per me... Cristiano quanti anni compi?». L'artista risponde divertito: «25 anni...».

Lei conclude: «Va bene che l'amore non ha età, ma 25 è troppo... Ti devo lasciare». Risate in studio.

Ultimo aggiornamento: 19:13

