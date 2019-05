Barbara D'Urso batte tutti: nuovo record di ascolti, 19% di share

Ieri serata televisiva appassionante per gli amanti del gossip e del: in ben due canali diversi, infatti, si parlava della storia del controverso matrimonio della soubrette sarda. Su Canale 5, il consueto appuntamento cone il suo, concentrato soprattutto sulla vicenda di Pamela Prati e sugli intrecci tra Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. Su Rai 3, invece, aFedrica Sciarelli ha affrontato il tema delle “truffe romantiche” che avvengono tramite il web (e la Prati era presente in studio!)