Pamela Prati salta Live, Barbara D'Urso vince negli ascolti e l'asfalta così: «Pochissima spesa, grandissima resa»

Giovedì 13 Giugno 2019, 13:14 - Ultimo aggiornamento: 13-06-2019 15:02

Barbara D'Urso regina di share. La conduttrice di Live - Non è la D'Urso ha postato su Instagram i dati di ascolto della puntata di ieri sera, mercoledì 12 giugno. Nonostante il forfait all'ultimo minuto di Pamela Prati, la trasmissione ha vinto la serata. Barbara, entusiasta, ha condiviso un video di giubilo, con il suo immancabile completo paillettato. Poi una presunta frecciatina...Scrive Barbara D'Urso: «Ieri sera @livenoneladurso ha vinto la serata con il 19,4% di share!!!! Picchi di OLTRE IL TRENTUNO % di share e di 4 milioni di spettatori in prima serata!!!! VI AMOOOOOO!!! GRAZIEEEEE!!!! ❤❤❤❤❤✈️✈️✈️✈️✈️ Il 12 giugno!!!!». E tra gli hashtag, compare #pochissimaspesagrandissimaresa. Sembrerebbe una frecciatina a Pamela Prati che - secondo quanto raccontato da Barbara D'Urso - all'ultimo momento avrebbe chiesto molti soldi per l'intervista, facendola saltare.Ieri sera, rivolgendosi al suo pubblico, Barbara D'Urso aveva spiegato così l'assenza di Pamela Prati: «Ho deciso di raccontarvi tutto. Non voglio prendervi in giro, ma gli avvocati di Pamela Prati ci hanno chiesto dei soldi». Ma nonostante il forfait, la regina di share si aggiudica ancora una volta la serata. Super Barbara colpisce ancora.