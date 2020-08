​Barbara D'Urso, la foto che fa scateare gli haters: «Smettila di copiare Belen»

​Barbara D'Urso e Belen, la foto che fa scattare la perfidia dei fan: «Smettila di copiare». Carmelita fa sempre discutere. La conduttrice mediaset, anche in vacanza, anche lontana dalle telecamere, mentre Live Non è la D'Urso e Pomeriggio Cinque non vanno in onda, non manca di suscitare interesse. Questa volta è una foto postata su Instagram a scatenare gli hater.

Barbara D'Urso, infatti, ha postato un'immagine che la riprende mentre fa una sorta di allungamento in piscina, ventre a terra. La posizione della conduttrice mette ben in evidenza il suo lato B, ancora perfetto nonostante gli anni passino anche per Barbara. Molti fan commentano facendole i complimenti per il suo fisico staturario, mentre altri - i soliti hater - l'accusano di aver ritoccato la foto con photoshop.

Quello che è clamoroso, e senza precedenti, è che in molti accusano Barbara D'Urso di voler copiare Belen Rodriguez. "Vuoi imitarla", "Falla finita, non puoi essere bella come lei alla tua età", chi insinua: "Smetti di fare quello che fa lei".

Per la verità, comunque, sono moltissimi i commenti in cui fan e non fanno i complimenti a Barbara per il suo fisico statuario.

