Barbara D'Urso, le anticipazioni a Pomeriggio 5: «Parla il figlio segreto di Claudio Villa, ha incontrato Manuela»

Come ogni venerdì, Barbara D'Urso rilascia le anticipazioni sui suoi programmi domenicali a Pomeriggio 5. Manuela Villa avrebbe incontrato uno dei presunti figli segreti del padre Claudio, rintracciato e individuato recentemente. Ezio Denti, investigatore privato, e criminalista, sta portando a termine le indagini ad Aprilia. Una notizia che nella scorsa puntata di Domenica Live ha colto di sorpresa la cantante e suo fratello.

La stessa Manuela Villa ha scoperto dopo diversi anni chi era suo padre: «Non me lo ha detto mamma, l’ho scoperto da una suora. Io le avevo fatto trovare un pezzo a forma di uomo nel suo letto, in collegio. Lei per ripagarmi mi ha fatto una battuta infelice: “tu devi ringraziare l’uomo che mi mantiene, altrimenti …”. Io non capivo. Ho chiesto a zia di spiegarmi le cose. Ho impiegato tempo a ricostruire i miei riferimenti. Quando a 15 anni, andavo a trovare mio padre, guardavo le mani, ero curiosa, cercavo di ritrovare me stessa».

