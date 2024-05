Barbara D'Urso compie 67 anni e annuncia il suo ritorno (ma non è in tv): «Busta choc. Il prossimo anno voglio passarlo con voi»

Barbara D'Urso spenge oggi, 7 maggio, 67 candeline e per l'occasione si è regalata un nuovo profilo social. Ieri aveva aperto su Twitter (ops X) un countdown con la scritta Coming Soon -1 e tutti si aspettavano che la conduttrice cacciata da Mediaset fosse pronta a tornare con un nuovo programma tv e invece niente di tutto questo. L'ex Lady Cologno ha annunciato ai suoi fan che da oggi sarà possibile seguirla anche su TikTok.

Barbara D'Urso torna in tv? Il post misterioso: «Coming soon». E i fan sognano: «Caffeuccio sul Nove?»

Barbara D'Urso da Mediaset a TikTok, l'annuncio

«Siete pronti a una busta choc? Oggi è il mio compleanno, allora stavo pensando all'anno che verrà e ho pensato che voglio passarlo con voi...

Voglio condividere con voi, anzi inizio io: voglio portarvi dietro alle quinte delle mie passioni, di quello che faccio alla mattina, alla sera, di notte. Quello che mi piace fare, le sfide con i miei amici, i divertimenti, le riflessioni e non solo... Parto io ma poi ci siete anche voi eh... Ci vediamo qua su Tik Tok Col Cuore»

Il nuovo progetto e il ritorno in tv (sempre più lontano)

Una buona notizia a metà per i suoi fan che certamente non potranno ancora vederla in tv ma che da oggi potranno seguire la vita della conduttrice su Tik Tok, e in poche ore il profilo di Barbara è già seguito da circa 500mila follower, non male per un debutto.

Ma quando tornerà in tv? Nessunanotizia a riguardo, quel che è certo è che non c'è nessuna speranza di vederla di nuovo a Mediaset, in Rai nessuno dei dirigenti ha detto che si sta trattando con la conduttrice così come neanche Nove. La7, come Tv8, ha una linea editoriale molto lontana dal target dei programmi della D'Urso. E ora che si fa? Non ci resta che attendere delle novità dai dirigenti di rete, ma per ora non si muove nulla