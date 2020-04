Barbara D'Urso, contrattempo prima di Pomeriggio 5: «Non funziona», caos in diretta

Barbara D'Urso, contrattempo prima della diretta di Pomeriggio 5: «Non funziona...». La conduttrice Mediaset ha deciso di sbarcare con un format in diretta alle 16 su Instagram per intrattenere i suoi 2,6 milioni di follower. La prima "puntata" ieri prima di Pomeriggio 5. Ma ci sarebbe stato un contrattempo.

Barbara D'Urso avrebbe voluto collegarsi in diretta su Instagram con un ospite misterioso, ma non è stato possibile. L'ospite in questione era Cristiano Malgioglio. Lui manda dei messaggi per far capire a Barbara di essere online «Ci sono», ma non riesce a collegarsi in diretta.

Oltre 10mila fan al minuto si sono collegati per seguire la prima diretta di Barbara D'Urso, inondando i due interlocutori di curocini. Ma niente, il collegamento tra Barbara e Cristiano non è riuscito. Un piccolo fuoriprogramma diventato virale. Ma la diretta è stata solo rimandata.



Ultimo aggiornamento: 23:00

