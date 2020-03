Pomeriggio 5, Barbara D'Urso s'infuria in diretta con i runner del Circo Massimo. Arriva a sorpresa la sindaca Raggi. Caos in diretta oggi durante il programma condotto da Barbara D'Urso. L'inviata Giorgia Scaccia è inviata a Roma, in un parco vicino al Circo Massimo.

In quel momento ci sono una serie di persone che si stanno allenando, incuranti degli appelli a rimanere a casa. C'è perfino chi utilizza gli attrezzi che non sono igienizzati. L'inviata spiega a Barbara D'Urso che ha provato a far notare agli avventori del parco che non possono allenarsi, ma loro avrebbero reagito con violenza: «Vogliamo la nostra privacy».

Durante il collegamento, arriva a sorpresa la sindaca Virginia Raggi: «Abbiamo avuto una segnalazione su Facebook, se è grazie a Pomeriggio 5 vi ringraziamo». La sindaca di Roma ha poi redarguito i runner e i passanti che si trovavano nei dintorni: «Dovete stare a casa, è così difficile da capire? Se rispetteremo le regole andrà tutto bene». Immediati l'intervento dei vigili che chiudono l'area attrezzi.

Ultimo aggiornamento: 19:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA