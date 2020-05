Barbara D'Urso , l'infettivologo Casari: «Il plasma dei guariti per curare il Covid? Ecco i risultati della nostra sperimentazione». Oggi, Salvatore Casari, primario dell'ospedale Carlo Poma di Mantova è stato ospite in collegamento con Pomeriggio 5 e ha parlato del protocollo di sperimentazione della terapia al plasma contro il coronavirus condotto congiuntamente al Policlinico San Matteo di Pavia.

Leggi anche > Caterina Balivo, imbarazzo a Vieni da me: bimbo inizia a urlare in diretta. «Effetti della quarantena...»

Ecco le parole dell'esperto: «ll protocollo si è concluso e i dati sono in fase di analisi. Nel corso del protocollo, molti pazienti sono migliorati, altri sono guariti, altri hanno preseguito un periodo di terapia. Nel complesso, siamo molto soddisfatti».

E conclude: «Il plasma delle persone guarite non è l'unica possibilità terapeutica. Ci sono altre sperimentazioni in corso e nessuna finora ha dato risultati incontrovertibili. Ma in ogni caso, il plasma è una vecchia risorsa che è tornata in auge».

Ultimo aggiornamento: 19:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA