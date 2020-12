Barbara d'Urso vuole scendere in politica: «Me l'hanno chiesto e lo farò»

Non c'è solo la tv nel futuro di Barbara d'Urso. In un'intervista al settimanale “Oggi” la conduttrice, 62 anni, ha annunciato che è pronta a scendere anche in politica. «Votavo per il Partito comunista quando c’era il comunismo, ero di sinistra. Ancora oggi continuo a essere dalla parte del popolo. Mi hanno chiesto mille volte di scendere in politica, prima o poi lo farò», ha spiegato il volto Mediaset. Tra i prossimi progetti di Barbarella anche il ritorno sul set.

«Mi è arrivato un copione pazzesco. Ho molta voglia di tornare a recitare», ha dichiarato. La d'Urso è stata protagonista nel 2019 della terza stagione de “La dottoressa Giò”, popolare fiction degli anni Novanta. Sulla vita privata la presentatrice ha confidato: «La classifica dei valori nella vita per me è: al primo posto i figli, al secondo a pari merito la famiglia e l’amicizia, che viene prima di qualunque fidanzato… In questo momento non c’è nessuno che mi fa battere il cuore, però lo vorrei. Ed è un momento dove ho un “sacchissimo” di corteggiatori. Penso che presto prenderò una decisione…».

