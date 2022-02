Barbara D'Urso diventa nonna: «In arrivo il suo primo nipotino»

Barbara D'Urso regala nuove sorprese. L'eterna ragazza di Canale 5 è in attesa di una nipotina e questo significa che presto diventerà nonna anche lei.

Sembra ieri che la Carmelita nazionale debuttava alla conduzione del Grande Fratello nel 2003 e invece il tempo passa – splendidamente – anche per lei, che si prepara a diventare nonna per la prima volta.

«Si sussurra che la sempreverde Barbarella D'Urso a breve diventerà nonna. Tra pochi mesi avrà una nipotina. Cambiate lo spot della Pupa e il Secchione in cui lei interpreta il ruolo di madre. Ora sarebbe più giusto quello di nonna» si legge su Dagospia, secondo cui Barbara D'Urso avrebbe lanciato un messaggio subliminale ai suoi fan con la pubblicazione di "Sensualità a corte". Nello sketch, che annuncia il ritorno de La Pupa e il Secchione, la conduttrice interpreta appunto il ruolo di 'Madre', in omaggio alla neonata in arrivo.

Per il momento l'indiscrezione non è stata confermata né smentita dalla presentatrice di Mediaset, che è sempre molto attenta alla sua privacy quando si tratta della vita privata dei suoi due figli Giammauro ed Emenuele, avuti dal produttore cinematografico Mauro Berardi.

Nati rispettivamente nel 1986 e nel 1989, i due figli non hanno mai voluto fare parte del mondo dello spettacolo. Di loro si sa pochissimo, se non che il primo fa il medico, mentre il secondo è un fotografo e regista. Per ora non si sa chi dei due diventerà padre, ma forse fra qualche settimana la conduttrice svelerà il suo piccolo grande segreto.