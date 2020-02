Coronavirus, Barbara D'Urso e Federica Panicucci a Verissimo ma accade qualcosa in studio: «Adesso litigano»

Coronavirus, Barbara D'Urso e Federica Panicucci a Verissimo. Accade qualcosa in studio. «Adesso litigano». Oggi pomeriggio, intervista di Silvia Toffanin ai quattro volti femminili dell'informazione Mediaset, Cesara Buonamici, Barbara D'Urso, Federica Panicucci e Alessandra Viero. Tema dell'incontro, il Coronavirus.

Ma ad attirare l'attenzione degli utenti di Twitter, lo storico incontro tra la conduttrice di Pomeriggio 5 e la conduttrice di Mattino 5. Secondo i fan, le due non sarebbero mai state molto amiche e il match viene commentato su Twitter punto per punto.

«Federica Panicucci ha interrotto Barbara D'Urso, lei la incalza. Adesso litigano», commentano ironici i follower. Non è tutto. «Sono vestite entrambe di bianco, ma c'è più luce su Federica Panicucci. Che dirà Barbara domani?». Poi lo storico bacio. Barbara D'Urso invita le persone a non tenere gli altri alla larga. E dopo aver baciato Cesara Buonamici, Federica Panicucci le chiede: «Perché non baci anche me?». E scatta lo storico bacio tra le due prime donne Mediaset. Barbara D'Urso chiosa ironica: «Amici di Twitter guardate».

