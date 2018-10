Barbara D'Urso, frecciatina al vetriolo contro Ilary Blasi: «Io mi sarei incazz***»

Martedì 2 Ottobre 2018, 19:07 - Ultimo aggiornamento: 02-10-2018 20:53

Barbara D'Urso, frecciatina a Ilary Blasi? A Pomeriggio 5 si parla della seconda puntata del Grande Fratello Vip e tra gli argomenti esce fuori il grave scivolone sugli omosessuali di Enrico Silvestrin, che ieri ha chiesto scusa in diretta tv. Alcuni opinionisti continuano a scagliarsi contro l'ex VJ, ma Barbara D'Urso avrebbe un'altra lettura della situazione.«Silvestrin ha sbagliato - avrebbe spiegato la conduttrice di Pomeriggio 5 - ha detto una cosa molto grave e da persona intelligente ha chiesto scusa. Io però avrei stigmatizzato la situazione. Avrei sottolineato che era una cosa molto grave. Mi sarei incazz*** di più. Al mio Grande Fratello, quando succedeva qualcosa di grave entravo come una furia...».Si passa a parlare poi del caso Ivan Cattaneo e della brutta frase sullo stupro. Anche in questo caso l'artista ieri sera ha chiesto scusa. Ma anche in questo caso Barbara avrebbe detto che sarebbe stata più severa. Insomma, fracciatina alla conduzione di Ilary Blasi? Staremo a vedere.