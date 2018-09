Barbara D'Urso e la gaffe a Pomeriggio 5: «Se un uomo ti dice 'Me la dai'...»

Giovedì 6 Settembre 2018, 19:53 - Ultimo aggiornamento: 06-09-2018 21:10

Bagarre in studio a Pomeriggio 5. Si torna a parlare di Asia Argento e del caso molestie nel mondo dello spettacolo. Gli animi degli ospiti di Barbara D'Urso si scaldano. Se infatti da un lato c'è chi non crede alla sincerità di chi parla in tv delle violenze ricevute, senza passare per le autorità. Dall'altro c'è anche chi difende le ragazze che non hanno denunciato. E la conduttrice alla fine sbotta: «Se un uomo ti dice Me la dai...».Ma andiamo con ordine. Pierluigi Diaco in collegamento afferma che non crede a chi usa il mezzo televisivo e non la Procura della Repubblica per denunciare la violenza. Della stessa opinione il modello Roger Garth. Francesca Cipriani sostiene che gli uomini non dovrebbero permettersi di fare avances eccessive anche se di fronte si trovano una ragazza prosperosa e provocante. Il clima si scalda e gli ospiti iniziano a litigare l'uno con l'altra. A quel punto Barbara sbotta: «Se un uomo ti dice Me la dai tu puoi dire di no, io l'ho fatto e da 41 anni lavoro ancora qui. È quando una persona abusa del suo potere, minacciando il dipendente di essere licenziato se non sottostà al ricatto sessuale, che a quel punto c'è violenza».La conduttrice si rende subito conto della gaffe e si scusa per l'espressione «Scusate, mi è sfuggito...». Ma il suo messaggio è apprezzato da tutti ospiti e la bagarre in studio è sedata.