Barbara D'Urso, incidente choc durante il collegamento. Dietro l'ospite accade l'incredibile: «È disgustoso». Oggi, la conduttrice di Pomeriggio 5 ha intervistato in collegamento un papà che si è improvvisato ostetrico e ha fatto nascere la figlioletta in auto.

La vicenda è avvenuta a Brusasco, in provincia di Torino. Barbara D'Urso versione Dottoressa Giò intervista i neogenitori entusiasti. I due, con la piccola in braccio, sono seduti sul divano, ma dietro di loro avviene qualcosa di incredibile. Il gattino di famiglia sale sulla spalliera del divano e fa i suoi bisognini in diretta, mentre il papà-ostetrico racconta l'impresa.

L'episodio non è sfuggito all'occhio attento dei fan ed è stato condiviso sui social da Trash Italiano. «Troppo forte il gatto», commentano i follower. Boom di like.

